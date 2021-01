Schwetzingen. (pol/kaf) Ein Senior ist am Montagmittag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilt, sprach ein Unbekannter den 82-Jährigen gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Scheffelstraße an und bat ihn, ihm Geld zu wechseln. Als der Mann in seinem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, griff der Täter plötzlich in das Scheinfach, entnahm die darin befindlichen Geldscheine und rannte in Richtung Scheffelstraße. Dort stieg er in einen wartenden silbergrauen Ford.

Eine aufmerksame Zeugin hörte die Hilferufe des Opfers und notierte sich das Kennzeichen des Autos. Der Täter erbeutete mehr als 100 Euro. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 50 - 65 Jahre alt, normale Statur, kurzes lichtes graues Haar, bekleidet mit einem Mantel und einem Schal.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern derzeit noch an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-215 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.