Schwetzingen. (pol/mün) Ein Schaden von 15.000 Euro und eine lange Ölspur auf der Fahrbahn sind das Ergebnis eines Unfalles am Montagabend in Schwetzingen. Nach Angaben der Polizei war ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes zu schnell unterwegs. Gegen 18.45 Uhr verlor er in der Hebelstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Mercedes kam ins Schleudern, prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie einen kleinen Baum und ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug.

Beim Aufprall wurde die Ölwanne des Mercedes aufgerissen. Dies verursachte eine breite Ölspur bis zur Zeyherstraße.

Zur Fahrbahnreinigung durch die Feuerwehr Schwetzingen musste die Hebelstraße gesperrt werden.

Verletzt wurde zum Glück niemand.