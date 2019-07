Schwetzingen. (pol/szok) In der Friedrichsfelder Straße verursachte am Dienstag gegen 6.30 Uhr die Fahrerin eines Linienbusses einen Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Laut Polizei kam die Busfahrerin von der Straße ab und krachte auf einen geparkten Peugeot, der daraufhin auf ein weiteres geparktes Auto geschleudert wurde. Im Grünstreifen touchierte der Bus zudem einen Findling, der mehrere Meter versetzt wurde.

Den stark beschädigten Peugeot transportierte ein Abschleppdienst von der Unfallstelle ab. Die Stadt Schwetzingen kümmerte sich um die Reinigungsarbeiten.