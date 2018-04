Schwetzingen. (RNZ/rl) Zu einem Kellerbrand in der Mannheimer Straße kam es am frühen Freitagnachmittag. Das teilte die Feuerwehr Schwetzingen am Nachmittag mit. Die Wehren aus Schwetzingen und Oftersheim wurden gegen 13.14 Uhr alarmiert, als im außenliegenden Lichtschacht eines dreigeschossigen Mehrfamilienhaus Unrat in Brand geraten war. Der Rauch des Feuers zog über ein offenes Fenster in das Gebäude. Als die Feuerwehren eintrafen war das Gebäude bereits geräumt.

Fünf Personen erlitten Rauchvergiftungen, vier davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Brandrauch wurde mit einem Entlüftungsgerät abgesaugt und das Feuer gelöscht. Danach kontrollierten die Wehren per Dreh- und Steckleiter, ob alle Brandherde gelöscht wurden.

Die Feuerwehr Schwetzingen war mit 5 Fahrzeugen und 17 Wehrleuten vor Ort, die Feuerwehr Oftersheim mit 2 Fahrzeugen und 12 Helfern. Ebenso im Einsatz waren 5 Rettungsdienst-Fahrzeuge, ein Notarzt, drei Fahrzeuge des DRK Schwetzingen sowie vier Polizeibeamte. Der Einsatz wurde gegen 15.02 Uhr beendet.