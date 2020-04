Schwetzingen. (pol/mün) Zwei Macbooks, ein Smart-TV-Gerät, einen Fahrradcomputer und Teile eines Silberbestecks erbeuteten ein oder mehrere Einbrecher am Wochenende in Schwetzingen. Die Täter müssen zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 21.40, in das Haus in der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen melden.