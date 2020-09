Schwetzingen. (pol/mare) Ein Motorradfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße B36 schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Der 67-jährige Biker fuhr demnach gegen 7.50 Uhr auf der B36 in Fahrtrichtung Schwetzingen. In Höhe des Einfädelungsstreifens, der von der Autobahn A6 auf die B36 führt, kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte so schwer, dass er sich dabei mehrere Knochenbrüche zuzog.

Ein Arzt, der zufällig an die Unfallstelle kam, übernahm die Erstversorgung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße bis auf eine Spur gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Gegen 9 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.