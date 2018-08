Schriesheim. (pol/van) Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Landesstraße L596 bei Ursenbach wurde ein 25-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Der junge Mann war kurz nach 19 Uhr mit seinem Rennrad von Ursenbach in Richtung L596a unterwegs gewesen. Beim Linksabbiegen in Richtung Altenbach missachtete er offenbar die Vorfahrt einer 29-Jährigen, die mit ihrem Opel auf der L596 in Richtung Schriesheim fuhr, und stieß mit ihr zusammen. Dabei zog er sich Verletzungen zu.

Da der Notarzt zunächst von schweren Verletzungen ausgegangen war, wurde der Radler mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Bei einer eingehenden Untersuchung konnten glücklicherweise nur leichte Verletzungen diagnostiziert werden. Der Mann wurde zur Beobachtung zunächst stationär aufgenommen.