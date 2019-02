Schönbrunn. (pol/sdm) In einem Einfamilienhaus in der Waldstraße ist es zu einem Einbruch gekommen. Die Polizei berichtet, dass ein Familienangehöriger am Dienstag den Einbruch bemerkte und sich bei den Beamten meldete. Als Tatzeit kommt Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr bis Dienstagnachmittag, 17 Uhr in Frage. Was letztlich gestohlen wurde, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Die verschiedenen Räume wurden genauso wie zahlreiche Behältnisse durchsucht.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Sie sollen sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/92100 oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444 melden.