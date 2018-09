Mutterstadt. (dpa-lrs) Ein Autofahrer ist am Mittwoch auf der Autobahn A65 nahe Mutterstadt bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann verlor der Polizei zufolge in den frühen Morgenstunden die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn liegen. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und weitere Details waren zunächst unklar.