Rhein-Neckar/Heidelberg. (pol/pr/jubu/mare) Das Wetter war zwar kein Ausflugswetter. Doch am Freitag und am ersten Maiwochenende hatte die Polizei dennoch zahlreiche Unfälle in der Region aufzunehmen. Einige davon fielen unter die Kategorie kurios. Ein Überblick:

> Nußloch: Ein geparkter Renault rollte am Freitagabend in Nußloch die Straße hinab und prallte gegen eine Hauswand. Eine 21-Jährige stellte das Auto gegen 20 Uhr am Fahrbahnrand der Sinsheimer Straße ab. Sie vergaß jedoch offenbar, einen Gang einzulegen oder die Handbremse anzuziehen. Kurz darauf rollte das Auto rund 15 Meter rückwärts die Straße hinunter und prallte gegen die Hauswand eines Anwesens. Dabei entstand Sachschaden von fast 10.000 Euro.

> Heidelberg: Am späten Freitagabend ist auf der Bundesstraße B37 in Fahrtrichtung Mannheim kurz vor der Abfahrt Wieblingen ein Mann mit seinem Jaguar in die rechte Leitplanke gekracht. Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren hat, ist nicht bekannt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein erheblicher Sachschaden und musste abgeschleppt werden.

> Heidelberg: Am Freitagmittag verursachte ein 64-jähriger Autofahrer in Rohrbach einen Verkehrsunfall, bei dem eine schwangere Frau verletzt wurde. Der Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem Opel auf dem Bierhelderhofweg bergabwärts in Richtung Stadtmitte unterwegs.

In einer Linkskurve vor dem Abzweig zum Kühruhweg geriet er, da er wohl zu schnell war, in den Gegenverkehr. Er stieß mit einer 30-jährigen Skoda-Fahrerin zusammen, die ihm entgegenkam. Beide Autos kamen schließlich Tür an Tür zum Stehen. Die hochschwangere Skoda-Fahrerin wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Hierzu wurde kurzzeitig die Straße voll gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen teilten während der Unfallaufnahme mit, dass der 64-Jährige bereits in vorangegangenen Kurven in ähnlicher Wiese aufgefallen war.

> Heidelberg: Bei einem ungewöhnlichen Unfall am Freitagmorgen in Rohrbach wurde eine 59-jährige Frau leicht verletzt. Sie stieg kurz nach 7 Uhr an der Haltestelle Freiburger Straße aus einem Bus der Linie 24 aus. Dabei stieß sie mit einem 29-jährigen Radfahrer zusammen, der die linke Fahrspur des gemeinsamen Rad- und Fußweges befuhr, zusammen. Die Frau stürzte daraufhin auf den Boden und schlug mit dem Gesicht auf. Sie erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der Radfahrer stürzte, blieb aber unverletzt.

Foto: Buchner

> Eppingen: Eine Seniorin wurde bei einem Unfall am Samstag in Adelshofen verletzt. Sie war mit ihrem Fiat Panda auf der Landesstraße L552 von Elsenz kommend in Richtung Eppingen unterwegs und wollte an einer Kreuzung nach links Richtung Adelshofen fahren. Ein aus Richtung Adelshofen kommender Audi-Fahrer versuchte noch, vor der Seniorin nach links auf die Landesstraße Richtung Eppingen einzufahren. Dabei kam es zur Kollision der beiden Autos. Die Seniorin verletzte sich dabei und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in noch unbekannter Höhe. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

> Sinsheim: Am Samstag gegen 15.45 Uhr fuhr ein 18-jähriger mit einem Ford Fiesta auf der Landesstraße L550 von Sinsheim in Richtung Weiler. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, rutschte die Böschung hinab und überschlug sich dreimal.

Der Fahrer und sein 16 Jahre alter Beifahrer wurden hierbei verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die L550 musste während der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden.

> Nußloch: Gegen vier Uhr fiel einer Streife in Nussloch ein Autofahrer auf, der mehrmals über den Mittelstreifen fuhr und ein Stopp-Schild missachtete. Als die Beamten das Fahrzeug anhielten, warf der Fahrer "etwas" aus dem Fenster. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um zwei Tütchen mit Amphetamin und Marihuana. Dies erklärte auch die Fahrweise des 37-Jährigen. Der Mann musste mit zur Wache. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde ihm nicht abgenommen- er hatte nämlich keinen. Er muss sich nunmehr verantworten wegen Fahren unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Drogenbesitz.

Update: Sonntag, 5. Mai 2019, 13.57 Uhr