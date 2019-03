Plankstadt. (pol/rl) Am Mittwochmittag fuhr ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Eisenbahnstraße in Richtung Ortsmitte und missachtete an der Kreuzung Friedrichstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 54-jährigen Passat-Fahrers. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand.

Verletzt wurde niemand.