Plankstadt. (dpa-lsw/pol) Mehrere junge Leute sind nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag in Plankstadt aneinander - einer der Beteiligten soll einen Baseballschläger dabei gehabt haben. Ein 18-Jähriger erlitt Prellungen am ganzen Körper. Beim Eintreffen der Polizei war zunächst niemand mehr vor Ort am Rathausplatz - nur der 18-Jährige informierte die Beamten über das Geschehen.

Wenig später gegen drei Uhr wurden sie ins benachbarte Schwetzingen in die Mannheimer Straße gerufen, weil dort ein 17-Jähriger zusammengeschlagen wurde. Wie sich herausstellte, war er auch an der ersten Auseinandersetzung beteiligt. Es sollen fünf Angreifer gewesen sein.

Nach ersten Erkenntnissen hatte es am Vorabend einen Streit auf einer Grillparty in Mannheim-Neckarau gegeben, der wohl der Auslöser war. Weitere Details waren zunächst unklar.