Plankstadt. (pol/mare) Die vermisste 79-jährige Frau wurde in Heidelberg von einer Passantin gegen 3.30 Uhr aufgegriffen und zum Polizeirevier Heidelberg-Süd gebracht. Sie ist wohlauf und wurde ihren Familienangehörigen übergeben. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

In die Suche waren am Mittwochabend neben mehreren Fahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber und Personenspürhunde der eingebunden. Die Vermisste war zusammen mit ihrem Ehemann auf E-Bikes in Richtung Grenzhof unterwegs. Am Kreisel Höhe "Weldegarten" bog sie gegen 19 Uhr in eine unbekannte Richtung ab, sodass ihr Ehemann, der ein Stück vor ihr fuhr, sie aus den Augen verlor. Eine hilflose Lage konnte nicht ausgeschlossen werden.

Update: Donnerstag, 30. Juli 2020, 7.51 Uhr