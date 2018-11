Philippsburg. (pol/mün) Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist in einer Garage in Philippsburg gegen 8.15 Uhr ein Auto in Brand geraten. Weil es den Betroffenen nicht mehr möglich war, die Flammen mittels Feuerlöscher selbst in den Griff zu bekommen, rückte die Freiwillige Feuerwehr in die Schlossstraße mit fünf Fahrzeugen und 18 Kräften aus. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Hofeinfahrt und eine Holzverkleidung wurden durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilt.