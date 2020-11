Oftersheim. (pol/rl) Am Dienstag oder Mittwoch waren in Oftersheim Sprayer unterwegs. Zum einen besprühten sie die Bahnunterführung in der Albert-Schweitzer-Straße/Hildastraße mit rotem Lack und hinterließen mehrere teils großflächigen Tags. Außerdem wurde der Altbau der Friedrich-Ebert-Grundschule in der Mannheimer Straße mit schwarzer und roter Farbe beschmiert sowie die Sitzgelegenheiten am neuen Schulgebäude mit schwarzer Farbe.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.