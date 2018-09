Neulußheim. (pol/mare) Entgegen ersten Meldungen verlief ein Unfall am Dienstagmittag in Neulußheim glimpflich. Gegen 12 Uhr war ein 85-jähriger Quad-Fahrer - kein Motorradfahrer - in der Zeppelinstraße mit Anhänger unterwegs, als sich dieser auf gerader Strecke aufschaukelte und dadurch der 85-Jährige die Kontrolle über das Gefährt verlor.

Dies hatte zur Folge, dass er in Höhe Mozartstraße gegen eine Hauswand prallte, das Quad umkippte und den Senior, der ohne Helm unterwegs war, unter sich begrub. In einer Klinik, in die der 85-Jährige geflogen wurde, wurden zum Glück leichtere Kopfverletzungen festgestellt, die dort weiterbehandelt werden.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.