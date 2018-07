Mannheim-Rheinau/Brühl. (pol/van) Nach mehreren Flächenbränden im Süden Mannheims sucht die Polizei nun Zeugen. Das teilt sie in einer Pressemitteilung am heutigen Montag mit.

Erstmalig brannte es nach Angaben der Beamten in der Nacht zum Sonntag, gegen 2.20 Uhr in der Mannheimer Landstraße in Brühl. Bei Eintreffen der Polizei standen Büsche in einer Ausdehnung von etwa zehn Quadratmetern in Flammen.

Etwa 45 Minuten später wurden die Beamten erneut in die Mannheimer Landstraße gerufen. Etwa 100 Meter vom ersten Brandort entfernt, brannte es auf etwa acht Quadratmetern Fläche wieder.

Gegen 4.30 Uhr wurde dann ein Feuer im Bereich der Straße Am Rheinauer See/Starnberger Weg gemeldet. Dieses Mal standen etwa 15 Quadratmeter Grasfläche in Flammen.

In der Nacht zum Montag wurden Polizei und Feuerwehr abermals alarmiert: Gegen 1.25 Uhr brannte es im Bereich der Rohrhofer Straße an zwei Stellen. 20 Quadratmeter Grünfläche und ein etwa 30 Quadratmeter großes Gebüsch wurden dieses Mal ein Raub der Flammen.

Die Polizei schließt aus, dass es zu Selbstentzündungen kam. Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/87682-0 oder 0621/83397-0.