Mannheim. (pol/rl) Am Freitagabend verunfallte ein 18-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße B36 zwischen von Schwetzingen und Mannheim. Der Fahrer einer BMW GS 800 mit Seitenkoffern war laut Polizei gegen 20 Uhr in Richtung Mannheim unterwegs, als er kurz nach der Abfahrt Rheinau-Süd in einer leichten Rechtskurve stürzte. Das Motorrad lag auf dem linken Fahrstreifen, an den Mittelleitplanken konnten Kratzspuren festgestellt werden.

Der ohne Schutzkleidung fahrende 18-Jährige zog sich bei dem Unfall mehrere Frakturen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Verletzungsbedingt konnte er bisher keine Angaben zum Unfallhergang machen. Am Motorrad entstand rund 5000 Euro Sachschaden. Der Verkehrsunfalldienst Mannheim (Telefon: 0621/174-4222) sucht Zeugen des Unfalls.

Aufgrund der Unfallaufnahme war die B36 in Richtung Mannheim bis 21 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.