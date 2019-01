Lampertheim. (pol/mare) Die Polizei hat am Sonntagfrüh jede Menge Arbeit: Denn es kam am Samstagabend und in der Nacht gleich zu zwei Überfällen in den Nachbarorten Hemsbach und Lampertheim. Das teilen die Polizeipräsidien Mannheim und Südhessen mit.

Gegen 21.20 Uhr überfiel ein bewaffneter Räuber zunächst die Agip-Tankstelle in Hemsbach. Er war mit einem Halstuch und schwarzer Kapuze maskiert und hielt dem Angestellten eine Pistole ins Gesicht. Der Mitarbeiter gab ihm die Ladenkasse, worauf der Täter zu Fuß flüchtete.

Am Montag aktualisierte die Polizei die Täterbeschreibung: Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß sein und akzentfrei deutsch gesprochen haben. Er habe eine schlanke Statur und leicht gebräunte helle Hautfarbe. Getragen habe er eine dunkle Bomberjacke, eine schwarze lange Hose, einen dunklen Kapuzenpullover mit der Kapuze auf dem Kopf, graue Handschuhe und ein graues Tuch vor Mund und Nase.

Sonntagnacht hat ein Räuber ein Spielcasino in der Bensheimer Straße in Lampertheim-Hofheim überfallen.

Um 3.18 Uhr betrat der maskierte Mann die Spielhalle. Er zückte eine Pistole und forderte den Angestellten auf, ihm die Tageseinnahmen zu geben.

Er steckte die Beute in eine rote Plastiktüte und flüchtete zu Fuß. Die Beschreibung des Täters: 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Hose, orangefarbene Maske. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Die Fahndung nach dem Räuber läuft.

Update: 28. Januar 2019, 15.26 Uhr