Lampertheim. (dpa/lhe) Ein maskierter Mann hat in Lampertheim eine Tankstelle überfallen. Der Täter bedrohte am späten Montagabend einen 45 Jahre alten Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin sei er mit mehreren Hundert Euro Beute zu Fuß geflüchtet, sagte ein Sprecher. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Heppenheim bittet um Hinweise.