Lampertheim. (pol/mün) Am Montagmittag ist in einem Einfamilienhaus in der Lampertheimer "Erste Neugasse" ein Feuer ausgebrochen. Das meldet die Polizei Südhessen. Im Erdgeschoss des Einfamlilienwohnhauses brannte es in einer Wohnung, die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei betont, dass es sich nicht um einen Vollbrand gehandelt habe, wie zu erst gemeldet wurde.

Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Sachschaden mehrere Zehtausend Euro. Personen wurden nicht verletzt, Teile der Wohnung sind weiterhin bewohnbar.

Neben einer Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim war die Freiwillige Feuerwehr mit etwa 35 Einsatzkräften vor Ort.

Die Ermittlung der Brandursache wird die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Bergstraße aufnehmen.

Update: 31.12.2018, 14.05 Uhr