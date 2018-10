Oberhausen-Rheinhausen. (pol/rl) Zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen und Fahren unter Alkohol und Drogen kontrollierte die Polizei am Dienstag rund 126 Fahrzeuge. An den Kontrollen in der Rheinhausener Poststraße waren laut Polizeibericht neun Beamte des Reviers Philippsburg und drei Beamte der Hockenheimer Reviers im Einsatz.

Zwischen 15.30 bis 20 Uhr kontrollierten die Polizisten 126 Fahrzeuge und 137 Personen. Ein Fahrer hatte Drogen genommen, es gab elf Verstöße gegen die Anschnallpflicht und sechs Ordnungswidrigkeiten allgemeiner Art. Bei einem Fahrzeug war die Betriebserlaubnis erloschen, in 14 Fällen war der Nachweis eines Führerscheins zu überprüfen. Bei drei durchgeführten Fahrzeugdurchsuchungen war kein mutmaßliches Diebesgut aufzufinden.