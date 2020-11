Ketsch. (pol/lyd) Wegen eines Vorführbefehls sollte eine 26-Jährige am Dienstagnachmittag in der Hockenheimer Straße festgenommen werden, teilt die Polizei mit. Dabei wehrte sie sich so heftig, dass ein Polizist verletzt wurde. Doch auch die Angriffe eines Verwandten und einer Mitbewohnerin halfen ihr wenig.

Nachdem die 26-Jähre die Haustüre geöffnet hatte und ihr der Vorführbefehl eröffnet worden war, versuchte sie zurück in die Wohnung zu fliehen. Deshalb wurde sie festgehalten, wobei sie sich wehrte und einen Beamten zweimal mit dem Ellenbogen traf. Schließlich konnten ihr Handschließen angelegt werden.

Als ein 51-jähriger Verwandter versuchte, zuerst mit einem Stock und später mit einer Flasche auf die Beamten loszugehen, wehrten sie die Angriffe mit Pfefferspray ab. Auch eine 24-Jährige mischte sich ein, beleidigte darüber hinaus die Beamten. Um weitere Eskalationen zu verhindern, wurde die 26-Jährige in den Streifenwagen gesetzt.

Nachdem eine Bewohnerin die offene Geldstrafe beglichen hatte, kam die 26-Jährige wieder auf freien Fuß. Gegen alle Beteiligten werden Strafverfahren eingeleitet, die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Schwetzingen.