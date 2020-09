Ilvesheim. (pol/lyd) In der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Sonntag wurden in Ilvesheim sogenannte "Stolpersteine" beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Die Stolpersteine, kleine Gedenktafeln aus Messing, waren am 19. September im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung zum Gedenken an verfolgte und ermordete jüdische Bürger Ilvesheims im Boden verlegt worden.

Am Dienstag wurde der Polizei durch den Bürgermeister der Gemeinde Ilvesheim mitgeteilt, dass in der Hauptstraße zwei dieser Tafeln durch unbekannte Täter beschädigt worden waren. Offenbar war durch Unbekannte eine ätzende Substanz über die Gravur ausgebracht worden, wodurch diese nur noch schwer lesbar ist.

Reste der unbekannten Substanz konnte gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen zur Tat hat die Kriminalpolizei Heidelberg übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.