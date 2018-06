Hockenheim. (pol/mün) Eine 41-jährige Frau wurde am Freitagmittag von zwei Männern auf offener Straße überfallen. Jetzt benötigt die Polizei Hinweise zu den beiden flüchtigen Tätern.

Die Frau befand sich gegen 12 Uhr in der Jahnstraße, als zwei unbekannte Männer in Höhe des Hauses Nr. 26 an sie herantraten. Einer hielt sie plötzlich fest und dann verlangten sie Geld von der Frau.

Mit rund 100 Euro Beute suchten die beiden Täter anschließend das Weite. Die 41-Jährige blieb zum Glück unverletzt, berichtet die Polizei.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: Beide sind zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, haben eine schmale Statur und dunklen Teint. Einer von ihnen trug eine graue Jogginghose, ein dunkles Oberteil und hatte krause, dunkle Haare. Sein Mittäter hatte kurze, schwarze, gegelte Haare und trug eine Jogginghose sowie ein graues T-Shirt mit Emblem.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und den beiden flüchtigen Tätern geben können, sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Hockenheim unter der Rufnummer 06205/28600 in Verbindung setzen.