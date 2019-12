Hockenheim. (pri/pol/rl) Beim Brand in der Dachgeschoss-Wohnung eines Einfamilienhauses ist am Freitagabend in Hockenheim ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro entstanden.

Gegen 22.15 Uhr wurde die Feuerwehr Hockenheim zu dem Brand in der Goethestraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte, war das Dachgeschoss bereits stark verraucht. Laut Polizeibericht war ein Heizofen im Dachgeschoss in Brand geraten, der von den 25 Kräften der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte.

Die sechs Bewohner des Einfamilienhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt. Da das Haus aktuell nicht bewohnbar ist, werden die Bewohner nach Angaben der Feuerwehr in einem Hotel untergebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.