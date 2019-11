Hockenheim. (pol/mün) Diese Drogentour endete mal wieder auf der Raststätte Hockenheim an der Autobahn A6. Polizisten kontrollierten dort einen Niederländer und sein Fahrzeug - und wurden fündig. 6 Kilogramm Haschisch fanden sie im Citroen des 41-Jährigen, die laut Polizei in Zementsäcken versteckt waren.

Am 14. November soll der Mann die deutsch-niederländische Grenze überschritten und sich auf seine Drogenfahrt durch das Bundesgebiet gemacht haben. Am selben Tag wurde er dann in der Rhein-Neckar-Region mit seiner illegalen Ware erwischt.

Jetzt sitzt der Mann in Haft. Ihm wird die Einfuhr von Betäubungsmitteln und der schwunghafte Handel damit vorgeworfen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Drogendezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.