Hockenheim. (pol/rl) Ein 33-jähriger Mann wurde am Dienstagabend in Hockenheim von mehreren Männern überfallen. Der 33-Jährige saß stark betrunken gegen 19.30 Uhr auf einer Bank vor der Evangelischen Kirche in der Rathausstraße, als plötzlich zwei oder drei Männer von hinten an ihn herantraten.

Sie rempelten ihn an und fragten ihn nach Zigaretten. Als er zu verstehen gab, keine Zigaretten zu haben, zog einer der Männer ein Messer, drohte ihm und forderte ihn auf sein Bargeld und Mobiltelefon zu übergeben.

Der 33-Jährige schlug daraufhin um sich, ohne jedoch die Täter zu treffen. Diese rannten dann in Richtung Motodrom davon.

Der 33-Jährige blieb unverletzt. Ein Alkoholtest ergab jedoch, dass er mehr 1,8 Promille intus hatte.

Die Täter wurden vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

Sie sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt sein, waren etwa 1,70 Meter groß, trugen schwarze Kleidung und sollen vermutlich "Deutsche" gewesen sein.

Info: Hinweise zu Tat und Tätern erbittet die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444.