Heppenheim. (pol/van) Auf zwei 19 und 22 Jahre alte Männer kommt nach ihrer Festnahme am Samstagnachmittag ein Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls zu.

Aber von vorne: Das Duo soll gegen 15.30 Uhr in einem Supermarkt in der Kalterer Straße zwei Flaschen Wodka im Wert von knapp 30 Euro in ihrem Rucksack verstaut haben. Ohne zu bezahlen wollten sie anschließend das Geschäft verlassen.

Wie die Polizei berichtet, sollen der 19-Jährige und sein 22 Jahre alter Komplize die Mitarbeiter des Ladens angegriffen und mit Tritten und Schlägen verletzt haben, als diese versucht hatten, die beiden Langfinger zu stoppen. Beide Männer konnten schließlich mithilfe weiterer Mitarbeiter und Kunden bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen festgehalten werden.