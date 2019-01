Heppenheim. (pol/mare) Schwarzfahren ist kein Kavaliersdelikt. Das musste ein 57-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis nun am eigenen Leib erfahren. Er wanderte nämlich, so teilt die Polizei mit, für 18 Tage ins Gefängnis.

Er wie auch ein 39-jähriger Offenbacher - beide wurden polizeilich gesucht - gingen am Dienstag den Beamten am Bahnhof in Heppenheim ins Netz.

Der 57-Jährige hatte eine Geldstrafe offen. 450 Euro - eben wegen Schwarzfahrens. Zahlen konnte er den Betrag nicht, daher musste er den Gang hinter Gitter antreten.

Der Offenbacher wurde wegen mehreren Fällen gesucht. Am Bahnhof, so wurden die Beamten auf ihn aufmerksam, stritt er sich mit einer 32-jährigen Frau, die offenbar orientierungslos war. Sie wurde in eine Klinik gebracht.