Heilbronn. (pol/slb) Volles Haus hatte das Polizeirevier Heilbronn am Wochenende: Zunächst legten die Beamten einen 22-Jährigen in der Nacht zum Samstag in Handschellen. Er kam in eine Zelle, weil er um Mitternacht in der Oberen Neckarstraße Passanten angepöbelt und Weinflaschen zerschlagen hatte. Das berichtet das Polizeipräsidium Heilbronn. Zwei Stunden später meldete eine Frau, dass ihr betrunkener Freund immer aggressiver werde. Der 56-Jährige landete ebenfalls hinter Gittern. Für mehr Gesellschaft sorgten im weiteren Verlauf der Nacht noch ein Betrunkener und ein noch ein aggressiver Mann.

Am Samstagnachmittag dann urinierte ein 39-Jähriger gegen die Hauswand des Kriminalpolizei-Gebäudes in der Bahnhofstraße. Danach hämmerte er gegen die Glasscheibe der Eingangstür, bis er hereingelassen wurde und eine Zelle erhielt. Bei ihm stellte ein Atemalkoholtest mehr als drei Promille fest.

Kurz vor 21 Uhr dann sammelten die Polizisten einen weiteren "Gast" am Marktplatz auf. Er hatte immer wieder mit den Armen ein Gewehr imitiert und auf Menschen gezielt.

Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr belästigte dann ein 49-Jähriger mehrere Gäste eines Lokals am Bahnhof. Obwohl er Hausverbot hatte, versuchte er immer wieder die Gaststätte zu betreten. Die Polizei hatte daraufhin keine andere Wahl, als ihn mitzunehmen.

Am Nachmittag dann fanden die Beamten einen älteren und stark betrunkenen Mann an der S-Bahn-Haltestelle Trappensee. Ein Alkoholtest stellte bei ihm zweieinhalb Promille fest. Die Beamten lieferten ihn in eine staatliche Unterkunft ein. Kurz darauf stellte sich heraus, dass der Senior aus einem Altenheim in Baden stammte und dort bereits als vermisst gemeldet worden war.

Das turbulente Wochenende klang mit einem Vorfall in der Heilbronner Klinik aus: Hier wurde ein 55-jähriger Patient aggressiv. Er war bereits mit Sturzwunden eingeliefert worden und schulg nun gegen die Wände, wobei er sich selbst noch mehr verletzte. Er wurde ebenfalls mit aufs Revier genommen, um seine drei Promille auszunüchtern.