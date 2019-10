Heidelberg/Eberbach. (pol/mare) Mehrere Heidelberger und Eberbacher sind am Montag von falschen Polizeibeamten kontaktiert worden. Insgesamt wurden der Polizei acht Vorfälle gemeldet, wie die Beamten mitteilen.

Die Betrüger gaben sich am Telefon als Kriminalbeamte aus und gaukelten ihren Gesprächspartnern unter anderem vor, dass im Wohngebiet der Betroffenen eingebrochen wurde und man bei den Einbrechern die Adressen der Betroffenen gefunden habe. Sie versuchten mit dieser Masche, an Informationen über Bargeld und Vermögensgegenstände zu gelangen. In einem Fall waren die Betrüger sogar erfolgreich.

Eine 76-jährige Heidelbergerin erhielt zunächst am Donnerstag gegen 17 Uhr einen Anruf einer unbekannten Frau. Die vermeintliche Polizeibeamtin erzählte der Rentnerin, dass ihr ein Notizzettel mit dem Namen der Betroffenen und dem Hinweis auf 10.000 Euro vorliegen würde.

Sie gab das Telefonat an einen unbekannten Mann weiter, der durch seine geschickte Gesprächsführung die Frau dazu brachte, 25.000 Euro in einem Jutebeutel zu verstauen und diesen vor die Haustür ihrer Wohnung abzulegen. Des Weiteren fragte der Unbekannte nach Goldbarren und Geldkassetten, woraufhin die 76-Jährige im Nachgang noch eine rote Geldkassette mit 1000 Euro vor die Haustür legte.

Die beiden Beutel wurden nacheinander von einer unbekannten Person abgeholt. Der Anrufer fragte die Frau im Laufe des Gesprächs nach ihrem Bankkonto und kündigte an, sie am nächsten Tag erneut zu kontaktieren. Am Freitag gegen 11 Uhr erfolgte dann ein zweiter Anruf. Der Mann wies die 76-Jährige diesmal an, von ihrem Bankkonto rund 50.000 Euro abzuheben. Als der Unbekannte sie dann bat, zur Absicherung die 110 zu wählen, bemerkte die Frau den Betrug und verständigte die richtige Polizei.