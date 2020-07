Heddesheim. (pol/mare) Ein 18-Jähriger ist am Mittwochnachmittag von zwei jungen Männern zusammengeschlagen worden. Grundlos, wie die Polizei berichtet.

Der junge Mann war gegen 14.50 Uhr mit Freunden in der Straßenbahn von Mannheim nach Heddesheim unterwegs. Als die Gruppe um den 18-Jährigen am Bahnhof in der Heddesheimer Bahnhofstraße ausgestiegen war, schlugen zwei Unbekannte dem 18-Jährigen unvermittelt mit den Fäusten ins Gesicht. Auch als er zu Boden ging, schlugen sie weiter auf ihn ein.

Als dessen Freunde dazwischen gingen, ließen sie von dem 18-Jährigen ab und flüchteten. Der junge Mann klagte über Schwindel und Schmerzen im Gesicht, weshalb Rettungskräfte angefordert wurden. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er Prellungen und Rötungen im Gesicht, eine blutende Nase sowie eine Schürfwunde am Arm erlitten.

Die unbekannten Schläger wurden wie folgt beschrieben: Ein Täter war 1,80 Meter groß, 17 bis 18 Jahre alt, von schlanker sportlicher Statur mit einem Schnurr- und Kinnbart. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze "Lacoste"-Hose und eine schwarze Kappe. Außerdem hatte er schwarze Turnschuhe an und eine schwarze Bauchtasche bei sich.

Sein Komplize war ebenfalls etwa 1,80 Meter groß und im gleichen Alter, aber von kräftiger Statur und mit kurzen roten Haaren. Er trug ein neongelbes T-Shirt und eine kurze beige Hose. Auffällig war eine Tätowierung am rechten Unterarm.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 06203/9305-0 melden können.