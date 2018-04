Lampertheim/Bürstadt. (pol/mare) Die Kriminalpolizei in Heppenheim ist auf der Suche nach dem Eigentümer eines Schlüssels, der zu einem Porsche gehört und bislang noch nicht zugeordnet werden konnte. Das teilen die Beamten mit.

Der Schlüssel ist am 22. März bei einer Wohnungsdurchsuchung in Lampertheim sichergestellt worden. Die Wohnung gehört einem Mann, der bereits wegen Autoaufbrüche an der Bergstraße, insbesondere im Bereich Lampertheim und Bürstadt, der Polizei bekannt ist. Die ermittelnden Beamten halten es für möglich, dass der Besitzer des Porsche das Abhandenkommen des Schlüssels nicht als Diebstahl wertet und daher keine Anzeige bei der Polizei gemacht hat.

Die Ermittler hoffen mit der Veröffentlichung des Sachverhaltes den rechtmäßigen Besitzer zu finden, der nähere Angaben zu dem Schlüsselverlust machen kann. Telefon: 06252 / 7060.