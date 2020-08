Fürth im Odenwald. (pol/mün) Nach dem Drohbrief mit einem weißen Pulver an einen Heidelberger Anwalt gibt es nun auch in Südhessen Ermittlungen des Staatsschutzes. Am Mittwoch erhielten zwei Moschen und mehrere Privatpersonen in Fürth und Umgebung Drohungen per Post.

Man stehe mit den Verantwortlichen der Moscheen sowie den betroffenen Familien in Kontakt, teilen die Ermittler mit.