Oftersheim. (RNZ) Unbekannte haben auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-Grundschule in Oftersheim randaliert: Sie entfernten Steine aus dem Podest entfernt und legten sie an den Rand. Die Gemeindeverwaltung erstattet Anzeige. Der Hausmeister sammelte außerdem in den vergangenen drei Wochen etliche zerbrochene Flaschen auf, die auf dem Schulhof lagen. Die Flaschen räumte er in der Regel bereits in den frühen Morgenstunden zusammen und entsorgte sie. Zeugen werden können sich unter der Rufnummer 06202/ 59 72 09 beim Bauamt, oder der Rufnummer 06202/28 80 bei der Schwetzinger Polizei melden.