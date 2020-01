Reilingen. (pol/mare) In der Nacht auf Dienstag wurde in das Vereinsheim des Sportschützenvereins und in die Skihütte des Turnerbundes in der Wilhelmstraße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Im Vereinsheim der Sportschützen wurde zunächst eine Fensterscheibe eingeschlagen, der Einbrecher stieg dann über eine Mülltonne in das Gebäude ein. Drinnen durchsuchte er alle Behältnisse und Koffer und hinterließ ein Bild der Verwüstung. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Luftdruckpistolen sowie Bargeld entwendet. Der Versuch, die Waffentresore aufzubrechen, scheiterte an den Sicherheitsvorrichtungen. Der Einbruch war am Dienstagmorgen von zwei Arbeitern entdeckt worden, die sofort die Polizei verständigten.

Bei den Ermittlungen vor Ort fanden die Beamten einen Rucksack mit Alkohol. Der Inhalt des Rucksacks wurde von Kriminaltechniker durchsucht. Wie sich herausstellte, stammt das darin befindliche Diebesgut aus der Skihütte des Turnerbundes, die sich auf dem gleichen Gelände befindet. Eine Überprüfung ergab, dass auch dort eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war und der Täter auf diesem Weg in das Innere die Hütte gelangt war.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Sie können sich melden unter Telefon 06205/31129 oder 06205/28600.