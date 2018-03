Mannheim/Bensheim. (pol/mare) Vermisst jemand sein Fahrrad? Dann wird er vielleicht hier fündig: Denn nach einem Hinweis aus der Bevölkerung hat die Polizei in Bensheim am 20. Januar 2018 bei einem 50-Jährigen über 40 Fahrräder und Fahrradteile gefunden. Und ein Teil davon stammt aus Diebstählen aus dem Raum Mannheim, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann will die Räder vom Sperrmüll oder vom Flohmarkt haben. Die Drahtesel lagerte er in seinem Hof und im Schuppen. Mittlerweile konnten die Polizeiermittler jedoch feststellen, dass mindestens acht Räder aus Diebstählen an der Bergstraße sowie aus dem Raum Mannheim stammen. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei weiteren Rädern ebenfalls um "heiße Ware" handeln könnte.

Weitere Zuordnungen stehen aus. Mit einer Auswahl von Lichtbildern suchen die Beamten die rechtmäßigen Besitzer - hier können die Fahrräder unter die Lupe genommen werden.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Bensheim unter Telefon 0 62 51 / 8 46 80 entgegen.