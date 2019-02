Bürstadt. (pol/van) Zu einem gescheiterten Überfall ist es am Dienstagabend gegen 21.35 Uhr am Bahnhof in Bürstadt gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Der Täter forderte von seinem 56-jährigen Opfer an einem Bahnsteig die Geldbörse und drohte ihm dabei mit einem Gemüsemesser.

Der 56-Jährige ging offenbar nicht darauf ein, sodass der Räuber seinen Ärger mit Schimpfworten Luft machte und ohne Beute vom oberen Gleis in Richtung Heppenheimer Straße verschwand.

Der Unbekannte war mit einem hellblauen Tuch maskiert, er soll schlank und etwa 22 Jahre alt sein. Der gesuchte Mann trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, eine helle Übergangsjacke sowie ein weißes Basecap.

Hinweise gehen an die Rufnummer 06251/84680.