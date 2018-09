Bürstadt. (pol/kau) Ein zweijähriger freilaufender Kater ist am vergangenen Mittwoch in der Nähe der St.-Gallus-Straße schwer verletzt worden. Das Tier lief laut Polizei zu seinen Besitzern zurück, die mit dem verletzten Kater den Tierarzt aufsuchten. In einer Notoperation musste dem Kater das verletzte Auge entfernt werden.

Vergangenen Sonntag haben die Tierbesitzer Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Ermittlungsgruppe in Lampertheim ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, da vermutlich mit einem Luftgewehr auf den Kater geschossen wurde.

Hinweise zu der Tat und den möglichen Tätern nimmt die Polizei unter Telefon 06206/94400 entgegen.