Brühl. (fw/rl) Zu einem Zimmerbrand in die Hildastraße gerufen wurde die Feuerwehr Brühl am Montagvormittag gegen 11.05 Uhr. Das teilte die Feuerwehr mit. Vor Ort versuchten Einsatzkräfte der Polizei den Entstehungsbrand mit einem Feuerlöscher zu löschen, was jedoch misslang. Ein Feuerwehr-Trupp mit Atemschutz löschte das Feuer und baute den als Verursacher ausgemachten Kühlschrank aus.

Ein Bewohner wurde zur Sicherheit dem Rettungsdienst übergeben. Danach kontrollierten die Einsatzkräfte den Brandort und lüfteten die Wohnung.