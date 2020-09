Mannheim/Brühl. (pol/kaf) Eine Polizeistreife wollte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Ford-Fahrer auf der B36 auf Höhe Casterfeldstraße kontrollieren. Wie die Polizei mitteilt, ignorierte de 47-Jährige allerdings sowohl das Blaulicht als auch das Haltesignal des Streifenwagens. Stattdessen fuhr er unbeirrt und teils in Schlangenlinien zu seiner Wohnung in Brühl.

Als der Mann aus dem Auto stieg, nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests ergab einen Wert von knapp 2 Promille, eine Ärztin entnahm noch eine Blutprobe. Da der Mann bereits in der Vergangenheit betrunken Auto gefahren war, hatte er keine Fahrerlaubnis. Sein Fahrzeug und der Fahrzeugschein wurden sichergestellt.