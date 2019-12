Brühl. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Brühl ist ein 81-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Das meldet die Polizei.

Mitarbeiter einer Baufirma in der Julia-Lanz-Straße hatten gegen 11 Uhr dicke Schläuche an einen Hydranten angeschlossen und diese anschließend ungesichert von der Mannheimer Landstraße über den Rad- und Gehweg in die Julia-Lanz-Straße verlegt. Dort legten sie die Schläuche über die Fahrbahn bis zu einer Baustelle.

Der 81-Jährige, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Mannheimer unterwegs war, wurde von einem Wasserstrahl des undichten Schlauchs im Gesicht getroffen. Dadurch fuhr er über den ungesicherten Schlauch und stürzte.

Der Senior zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit keine näheren Informationen vor. Nach dem Sturz bauten zwei Arbeiter Hydrant und Schläuche ab, verstauten alles in einem Fahrzeug und fuhren davon.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam wurden und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Arbeitern und deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Telefon 0621/1744045, zu melden.