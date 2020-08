Brühl. (zg/kaf) Diese Art von Badevergnügen hatten sich die Besitzer eines Gartenpools in Brühl sicher nicht vorgestellt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Brühl mitteilt, lief das 4000 Liter fassende Becken am Montagabend gegen 22 Uhr aus. Das Wasser lief in den Keller, der daraufhin etwa 5 Zentimeter unter Wasser stand. Die Freiwillige Feuerwehr Brühl musste das Wasser sowie Schmutz mit zwei Wassersaugern entfernen. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.