Fürth. (pol/mare) Eine Schule in Fürth im südhessischen Odenwald ist am Donnerstagvormittag nach einem Brand in der Toilette kurzzeitig geräumt worden. Das teilt die Polizei mit.

Demnach fing eine Toilettenpapier-Rolle gegen 11.35 Uhr Feuer. Die Polizei geht dabei von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr konnte den Brand zar schnell löschen.

Aufgrund der Rauchentwicklung werden die Räume des Gebäudes in den Pfarrwiesen von der Feuerwehr derzeit abernoch gelüftet. Die Schule wurde geräumt, verletzt wurde niemand.

Da nur ein Teil der Schule betroffen war, konnten die Schüler bald in ihre Klassensäle zurück. Die Höhe des entstandenen Schadens muss ebenfalls noch ermittelt werden.