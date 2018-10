Bensheim. (pol/mare) Feierabend ist für diesen Polizisten ein Fremdwort: Ein Beamter musste seinem Beruf am Donnerstagabend in seiner Freizeit nachgehen, wie die Polizei mitteilt.

Der Polizeibeamte hat am Bahnhof nämlich einen 19-Jährigen am Bahnhof dabei beobachtet, wie er eine Glasscheibe zerstörte. Bei der Kontrolle, bei der der Freiwillige Polizeidienst half, wehrte sich der 19-Jährige so erheblich, dass der Polizeibeamte leichte Verletzungen davontrug.

Gemeinsam mit den alarmierten Kollegen der Polizeistation Bensheim wurde der Randalierer schließlich überwältigt - dabei wurde aber Pfefferspray eingesetzt. Dem jungen Mann wurde Blut abgenommen und mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, eingeleitet. Die Polizei fand in dem Rucksack des 19-Jährigen zudem geringe Drogenmengen.