Bensheim. (pol/van) Mit offener Hose hat sich am Montagmittag ein Mann gezeigt. Der Vorfall ereignete sich in der Schwanheimer Straße an der Autobahnbrücke. Dort hatten zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren gegen 13 Uhr den Mann in einen weißen Citroen Jumper gesehen. Er hatte sich beim Vorbeilaufen der Kinder komplett entkleidet, so die Polizei.

Der Mann soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Er hat graue, längere Haare und einen Oberlippenbart. Zur Tatzeit trug er eine blaue Arbeitsjacke und -hose. Hinweise gehen an das Kommissariat 10 in Heppenheim, Telefon 06252/7060.