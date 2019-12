Bensheim. (pol/mün)

Ein 37 Jahre alter Mann sitzt in Untersuchungshaft, nach dem er am Abend des 24. Dezember in ein Haus eingebrochen sein soll. Anwohner bemerkten gegen 19 Uhr, dass an einer Tür die Scheibe eingeschlagen worden war. Sie alarmierten die Polizei, dass drei Personen flüchten würden.

Die Zeugen schafften es, einen 37-jährigen mutmaßlichen Einbrecher festzuhalten, bis die Polizei vor Ort waren. Zwei weitere Tatverdächtigen konnten fliehen. Die Fahndung nach ihnen verlief erfolglos.

Der Festgenommene ist nach Angaben der Behörden wegen Einbruchs bereits polizeibekannt und soll keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Nach dem Polizeigewahrsam kam er am Mittwoch in Untersuchungshaft.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06252/7060 melden.