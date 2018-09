Bad Dürkheim. (dpa/lrs) Sechs Festbesucher sind auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim in einem Fahrgeschäft verunglückt. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt und von Sanitätern versorgt, wie die Polizei mitteilte. Drei Wagen des Fahrgeschäfts krachten am Samstagabend ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls kippte ein Wagen um. Ein Gutachter des TÜV soll nun prüfen, wie es zu dem Unfall kam.