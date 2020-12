Hockenheim. (pol/lyd) Am Mittwochabend war ein 57-jähriger Ford-Fahrer auf der Bundesstraße B39 von Neulußheim in Richtung Schwetzingen unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, prallte der Ford gegen 20 Uhr ungebremst in den Anhänger einer landwirtschaftlichen Maschine vor ihm.

Der Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine blieb unverletzt. Der Ford-Fahrer wurde beim Aufprall lebensgefährlich verletzt. Er kam in eine Mannheimer Klinik, wo er in der Nacht starb.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten wurde die B39 in Fahrtrichtung Schwetzingen bis etwa 1 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Die Zugmaschine und der Tieflader-Anhänger, sowie das Fahrzeug des 57-Jährigen sind sichergestellt und werden voraussichtlich von einem Sachverständigen untersucht. Der Sachschaden am Anhänger und am Ford wird mit etwa 4000 Euro beziffert.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mannheim unter der 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

Update: Donnerstag, 10. Dezember 2020, 12.15 Uhr